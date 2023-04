Argentina va plăti importurile din China în yuani, şi nu în dolari Argentina va plati importurile din China in yuani, si nu in dolari Argentina va plati importurile sale din China mai repede in yuani decat in dolari, urmand exemplul celuilalt gigant sud-american, Brazilia, care a luat o decizie similara la sfarsitul lui martie, a anuntat miercuri ministrul economiei Sergio Massa, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

