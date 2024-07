Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, spera ca atacantul Angel Di Maria isi va incheia cariera internationala cu un gol in finala Copa America de duminica, impotriva Columbiei. Di Maria, 36 de ani, si-a anuntat in februarie intentia de a se retrage din fotbalul international, dupa ce si-a reprezentat…

- Columbia a trecut de Uruguay, scor 1-0, și va infrunta Argentina in finala Copa America. James Rodriguez (32 de ani), starul reinventat al columbienilor, a izbucnit in lacrimi la final. Columbia - Uruguay n-a fost marcat doar de bataia din tribune. Naționala pregatita de Nestor Lorenzo a ajuns la 28…

- Argentina, condusa de superstarul Lionel Messi, care a implinit 37 de ani pe 24 iunie, a invins in noaptea de marti spre miercuri Canada cu 2-0 in fața a 80.000 de spectatori pe MetLife Stadium (New Jersey, SUA) și s-a calificat in finala Copa America 2024 de duminica, de la Miami. In cealalta semifinala…

- Argentina s-a calificat pentru a doua oara consecutiv in finala Copa America, invingand marti Canada in semifinale, scor 2-0, gratie in special unui gol marcat de capitanul Lionel Messi. Deja castigatoare a Copa America 2021 si a Cupei Mondiale 2022, Argentina s-a calificat in finala Copa…

- Sportiva rusa Anna Kalinskaya (locul 18 WTA, 25 de ani) s-a retras din cauza unei accidentari, in optimile turneului de la Wimbledon, in timpul meciului cu kazaha Elena Rybakina (locul 4 WTA, 25 de ani). Elena Rybakina caștigase cu 6-3 primul set, iar in setul secund avea un avantaj de 3-0 in fața Annei…

- Argentina a invins cu scorul de 2-0 selecționata din Peru, asigurandu-și calificarea in „sferturile” de la Copa America de pe prima poziție. „Pumele” au facut spectacol in ultimul meci al Grupei A, din care au mai facut parte Canada și Chile. Cu Lionel Messi ramas pe banca in meciul disputat chiar la…

- Cu doua reușite ale lui Lionel Messi și Lautaro Martinez, campioana mondiala s-a impus convingator vineri, scor 4-1, in ultimul amical inainte de startul Copa America din Statele Unite, unde iși va apara titlul. A fost un inceput nefast pentru campionii mondiali care au fost conduși inca de la inceputul…

- Aris Salonic - PAOK 1-2. Razvan Lucescu a luat titlul pe terenul marii rivale din Grecia. La finalul partidei a avut loc un scandal monstru pe gazon. Lucescu a luat al doilea titlu la PAOK, dupa cel din 2019. A caștigat cu 2-1 pe terenul marii rivale, adica rezultatul de care avea nevoie pentru ca meciul…