Stiri pe aceeasi tema

- Argentina se confrunta in aceasta perioada cu un val tardiv de caldura estivala, din cauza caruia mai multe localitati din tara sud-americana au inregistrat recorduri de temperatura pentru luna martie, in timp ce localnicii, turistii si culturile agricole sufera din cauza caniculei, informeaza Reuters.…

- Argentina se confrunta in aceasta perioada cu un val tardiv de caldura estivala, din cauza caruia mai multe localitati din tara sud-americana au inregistrat recorduri de temperatura pentru luna martie, in timp ce localnicii, turistii si culturile agricole sufera din cauza caniculei, informeaza Reuters.…

- Vaste teritorii din Argentina au ramas miercuri fara electricitate in urma unor intreruperi in rețeaua naționala din cauza unui incendiu, au transmis oficialii, in contextul in care țara se confrunta cu un val de caldura care a dus la creșterea cererii de energie, scrie Rador. Fii la curent…

- Iarna foarte calda din Europa provoaca frica climatica și discuțiile desprre aceasta, dar și reducerea consumului gazelor pe continent. Temperaturi record s-au inregistrat pe masura ce vremea neobișnuit de calda a ajuns in Europa in noul an, starnind apeluri din partea activiștilor pentru o acțiune…

- Ger pana la -26 de grade Celsius și soare vor fi prognozate pentru weekend la Moscova și in imprejurimi, iar in prima zi lucratoare dupa sarbatorile de Anul Nou, temperatura va fi de -20 de grade.

- Incepand cu ultima zi din 2022, Europa a fost cuprinsa de un val de caldura fara precedent care a adus in multe regiuni temperaturi de aprilie, stabilind noi recorduri pentru prima luna din an. Pe 1 ianuarie au fost +20 C in Elveția, +16 in Belarus și +19 C in Polonia. Unde a venit caldura și care este…

- Avalanșa de creșteri de prețuri inregistrata de-a lungul anului 2022 i-a determinat pe mulți dintre romani sa caute rapid soluții alternative pentru a-și incalzi casele pe cont propriu.Una dintre cele mai eficiente variante de incalzire a unei locuințe pe timp de iarna sau de racorire in sezonul cald,…

- Lionel Messi (35 de ani) a deschis scorul din penalty in minutul 23 al finalei Campionatului Mondial dintre Argentina și Franța. Reușita a atras o noua serie de recorduri și a fost sarbatorita in mare stil de partenera Antonela Roccuzzo. Starul Argentinei nu a avut nicio emoție in minutul 23, cand…