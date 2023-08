Argentina: s-au încheiat alegerile primare în urma cărora vor fi aleşi candidaţii pentru scrutinul prezidenţial In Argentina s-au incheiat alegerile primare in urma carora vor fi alesi candidatii pentru scrutinul prezidential din luna octombrie, informeaza Rador. Tara sud-americana se confrunta cu o rata mare a inflatiei si cu un cost al vietii foarte ridicat. Mai mult de 35 milioane de argentinieni au fost eligibili sa voteze in cadrul alegerilor unde prezenta la urne a fost obligatorie si in urma carora se va decide, de asemenea, si ce partide vor participa la alergerile generale. Este de asteptat ca majoritatea voturilor sa se indrepte catre formatiunile de dreapta, ca forma de respingere a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

