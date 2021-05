Argentina: Record de contaminări şi decese în 24 de ore Argentina a inregistrat marti cel mai mare numar de noi cazuri de contaminare cu COVID-19 (35.543) si de decese (745) in 24 de ore de la inceputul pandemiei de coronavirus, au anuntat autoritatile, potrivit www.aa.com.tr . In total, Argentina a inregistrat 3.371.508 cazuri de COVID-19 si 71.771 de decese, pentru o populatie de aproximativ 45 de milioane de locuitori.„Nu renuntam, stim ca traversam vremuri dificile”, a declarat marti presedintele argentinian, Alberto Fernandez, in cursul unei ceremonii oficiale, referindu-se la aceste cifre record.El a promis sa accelereze programul de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

