Camera Deputatilor a Parlamentului argentinian a aprobat vineri dimineata un proiect de lege ce permite accesul liber si legal la avort pana la saptamana 14 de sarcina si care urmeaza astfel sa fie dezbatut in Senat si eventual aprobat definitiv, informeaza EFE si Reuters. Textul, care a fost initiat de guvernul lui Alberto Fernandez, a fost sustinut de 131 de deputati, in timp ce 117 au votat impotriva si sase s-au abtinut, in urma unei sedinte care a durat 20 de ore si in timpul careia au manifestat numeroase persoane, atat in favoarea, cat si impotriva proiectului de lege si care, in asteptarea…