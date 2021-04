Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele argentinian, Alberto Fernandez, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Oficialul prezinta simptome usoare si astepta rezultatul unui al doilea test. "La sfarsitul zilei, dupa ce am avut febra de 37,3 si o durere usoara de cap, mi s-a facut un test antigen care a revenit pozitiv ", a…

- Presedintele argentinian Alberto Fernandez, care a implinit vineri 62 de ani si fusese anterior vaccinat impotriva COVID-19, a anuntat ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus conform unui test antigen, relateaza sambata agentiile de presa AFP, EFE si Reuters. "La sfarsitul zilei de…

- Dureri de muschi si stare de astenie generala. Asa si-a descris Andreea Marin reactiile dupa vaccinarea cu serul Astra Zenecca. Vedeta de televiziune i-a marturisit lui Cristi Brancu, la Exclusiv VIP, emisiune difuzata de Prima TV de luni pana joi, de la 15.00, ca a avut 48 de ore mai dificile, cu reactii…

- Dureri de muschi si stare de astenie generala. Asa si-a descris Andreea Marin reactiile dupa vaccinarea cu serul Astra Zenecca. Vedeta de televiziune i-a marturisit lui Cristi Brancu, la Exclusiv VIP, emisiune difuzata de Prima TV de luni pana joi, de la 15.00, ca a avut 48 de ore mai dificile, cu reactii…

- Ungaria este singura țara UE care a inceput sa administreze vaccinul impotriva Covid-19, Sputnik V, produs in Rusia. Administrarea a 2.800 de doze de vaccin Sputnik V, care nu este aprobat in UE, a debutat vineri in patru spitale din Budapesta, a anunțat medicul Cecilia Mueller intr-o conferința de…

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a fost vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul rusesc Sputnik V, a confirmat joi un oficial, potrivit agentiei Reuters. Alberto Fernandez, in varsta de 61 de ani, a fost vaccinat la o zi dupa ce agentia de reglementare in domeniu din Argentina…

- Ghinion! Robbie Williams e in carantina pe insula St. Barts, dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19, in timpul vacantei cu familia. Trebuie sa plateasca 250.000 $ pentru asta, noteaza click.ro. Cantaretul Robbie Williams (46 de ani) a fost fortat sa se autoizoleze intr-o vila care costa 125.000 $…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a fost testat pozitiv cu Covid-19. El a anunțat ca nu are simptome și a intrat in izolare. „Un test PCR pe care l-am facut joi (7 ianuarie) a relevat ca sunt pozitiv la infecția cu virusul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.