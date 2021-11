Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vaslie Dincu, a afirmat, luni seara, la Digi 24 , ca in Romania este necesar un certificat verde COVID-19 pentru angajați, dar intr-o varianta „mai raționala” decat cea propusa și respinsa in Senat. Vasile Dincu a precizat ca „nu ne putem permite sa fim idioții…

- Certificatul verde, la un pas de votul final in Parlament: Parerile oamenilor sunt imparțite Certificatul verde, la un pas de votul final in Parlament: Parerile oamenilor sunt imparțite Certificatul Covid-19 va ajunge la votul final in Parlament saptamana viitoare și va deveni obligatoriu la locul de…

- VIDEO: Nicolae Ciuca, premierul desemnat, a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament. Ce urmeaza Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. A subliniat ca documentul programatic este…

- Premierul demis Florin Cițu anunța introducerea certificatului verde in magazinele neesențiale: „Știu ca este un subiect nepopular, imi asum acest risc politic”. Biroul Executiv al PNL a decis, vineri, susținerea in Parlament a demersurilor pentru introducerea certificatului verde in afara magazinelor…

- Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur, a participat marți la prima ședința a Biroului Executiv Central al PNL alaturi de colegii din noua conducere a partidului. ”Au avut loc discuții importante cu privire la perioada urmatoare. Partidul ofera toata increderea premierului…

- Membrii PSD din comisiile de Aparare și Sanatate din Camera Deputaților au transmis luni o convocare oficiala catre șefii Direcției Generale a Poliției Municipiului București și ai Direcției de Sanatate...

- Premierul Florin Cîțu a lansat marți un nou atac la adresa lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și contracandidatul sau în cursa pentru șefia PNL, de aceasta data pentru întârzierea adoptarii în Parlament a legii consumatorului vulnerabil la energie și gaze.…

- „In acelasi timp avem legea consumatorului vulnerabil. Si aici iarasi trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. Este o lege de prin 2012 care a tot fost impinsa si niciun guvern, pana la acest guvern nu a avut curajul sa isi asume aceasta lege. Astazi am vazut ca sunt tot felul de curajosi in spatiul public,…