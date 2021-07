Stiri pe aceeasi tema

- Presa catalana scrie, miercuri, ca atacantul argentinian Lionel Messi nu si-a dat inca acordul definitiv pentru prelungirea contractului cu FC Barcelona, potrivit news.ro. Contractul jucatorului, aflat cu Argentina la Copa America, expira la 30 iunie. Mundo Deportivo scrie ca Messi…

- Argentina a invins, vineri, la Brasilia, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa statului Uruguay, in al doilea meci disputat de selectionata albiceleste in Grupa A de la Copa America, potrivit news.ro. Mijlocasul lui Betis Guido Rodriguez a marcat golul, in minutul 13, din pasa lui Messi.…

- Nu a mai înscris, dar a fost din nou decisiv pentru selecționata Argentinei: Lionel Messi a oferit pasa de gol și alb-albaștrii au obținut prima victoria la Copa America, scor 1-0, în fața selecționatei Uruguayului.În minutul 13, Messi a centrat din flancul stâng și Guido…

- Argentina a obținut prima victorie la Copa America 2021, 1-0 cu Uruguay, in al doilea meci din faza grupelor. Dupa 1-1 cu Chile, in prima runda, naționala antrenata de Lionel Scaloni a obținut o victorie importanta, 1-0 cu Uruguay, dupa un meci dominat categoric Argentina a inceput tare meciul, iar…

- Vicente del Bosque, fostul antrenor al naționalei Spaniei, și-a exprimat opinia cu privire la lupta dintre Messi și Ronaldo pentru titlul de cel mai bun jucator al lumii. Ajuns la 70 de ani, del Bosque considera ca Messi este cel mai bun din lume, lucru ce se datoreaza și faptului ca starul…

- Argentina și-a inceput parcursul de la Copa America cu un egal in fața lui Chile, 1-1. Supergolul lui Messi a fost insuficient pentru „pume”, intr-o partida prefațata de un moment special dedicat legendarului Diego Armando Maradona. Startul meciului a fost prefațat de un moment de-a dreptul emoționant.…

- Columbia și Argentina au remizat, 2-2, in preliminariile pentru Cupa Mondiala. Trupa lui Messi a avut 2-0 in minutul 8, dar a scapat victoria in prelungiri. Au decis iarași erorile defensivei lui Scaloni, in timp ce capitanul albicelest a ratat trei ocazii. Argentina s-a impiedicat marți noapte la Barranquilla,…