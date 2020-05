Argentina intra din nou în incapacitate de plata, dar negocierile continuă Argentina a intrat teoretic vineri incapacitate de plata dupa ce nu a platit dobânzile de 500 de milioane de dolari, dar negocierile cu creditorii pentru restructurarea datoriilor continua, a declarat o sursa guvernamentala pentru AFP .



"Nu platim (dobânda), dar negocierile continua", a declarat sursa din guvernul argentinian.



Argentina își continua așadar tradiția nefasta a celor 9 episoade de încetare de plați.



Situația creeaza mari incertitudini și riscuri, atât pentru investitorii straini, care nu îndraznesc sa se mai îndrepte…

