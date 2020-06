Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a convenit cu premierul Ludovic Orban modificarea legilor Justitiei printr-un nou pachet legislativ care va fi elaborat in saptamanile urmatoare dupa consultari cu asociatiile de magistrati, specialisti si partide. „Am…

- Președintele Iohannis a anunțat, la finalul consultarilor cu premierul Ludovic Orban de la Palatul Cotroceni, ca in urmatoarele saptamani Guvernul va veni in Parlament cu proiecte de legi pentru modificarea legilor justiției. Doua teme extrem de importante au fost puse in discutie: fondurile europene…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, spune ca varianta sustinerii examenului intr-o a doua sesiune de catre elevii suspecti de COVID-19 este discriminatorie. El acuza Guvernul ca „sacrifica” actualele generatii de clasa a VIII-a si a XII-a.Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, spune…

- Argentina si-a inchis complet frontierele vineri - chiar si pentru propriii cetateni - in incercarea de a contracara raspandirea epidemiei de coronavirus, informeaza dpa, potrivit AGERPRES.Guvernul a anuntat ca masura va dura pana miercuri. Citește și: Ludovic Orban a comis-o: ‘Am discutat…

- Secretarul de stat in MAI Gheorghe Sorescu semneaza o adresa catre toate prefecturile din tara in care se transmite interdictia de a mai comunica public informatii despre numarul de teste de COVID-19 efectuate, numarul de rezultate pozitive si starea pacientilor testati pozitiv. Documentul a fost publicat…

- Guvernul a atenționat joi ca pe internet circula informații false potrivit carora produsele homeopate ar avea efect in tratarea infecției de coronavirus și a indemnat populația sa nu se lase pacalita de șarlatani care susțin ca au picaturi-minune. „Luați medicamente doar la indicația medicului!”,…

- Cetațenii din județul Cluj, care doresc informații despre COVID-19, au la dispoziție, de miercuri, o linie de telefon pentru care funcționeaza și in weekend, au anunțat reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Cluj.Potrivit unui comunicat al Prefecturii…

- Parchetul General a anuntat joi preluarea dosarului care-l vizeaza pe fostul comisar sef Nelu Lupu, devenit pacientul 16 diagnosticat cu coronavirus. Reamintim ca acesta s-a internat la Spitalul Dimitrie Gerota si nu a spus medicilor ca fusese in Israel cu cateva zile inainte. Noua persoane s-au infectat…