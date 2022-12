Stiri pe aceeasi tema

- Argentina - Franța, marea finala a Campionatului Mondial din Qatar, se joaca duminica, de la ora 17:00. Scaloni vs. Deschamps, ”pumele” vs. ”cocoșii”, Messi vs. Mbappe! Fie ca avem caștigatoarea dupa 90 sau 120 de minute, fie ca avem nevoie de penalty-uri, la Lusail vom vedea fotbal de cel mai inalt…

- David Trezeguet, fostul mare atacant francez, campion mondial in 1998, ține cu Argentina in finala de la CM 2022. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1.…

- Nike, firma americana care sponsorizeaza naționala Franței, n-are dubii inaintea finalei Mondialului. Furnizorul de echipamente al „cocoșului galic” a inceput deja promovarea tricourilor inscripționate cu trei stele, cum ar arata de acum inainte materialele francezilor in cazul in care Mbappe&co. se…

- Lionel Scaloni (44 de ani), selecționerul Argentinei, a susținut astazi conferința de presa oficiala inaintea finalei Campionatului Mondial, cu Franța (duminica, ora 17:00, TVR 1). Scaloni i-a avertizat pe francezi ca „știm cum sa-i atacam, unde sa ii lovim”. S-a declarat increzator și susține ca a…

- Croația și Maroc se intalnesc sambata, de la ora 17:00, in finala mica a Campionatului Mondial de Fotbal, ediția 2022. Europenii au ratat șansa de a juca o noua finala, dupa cea din 2018, in timp ce nord-africanii au caștigat deja, in mod sigur, titulatura de ”surpriza turneului”. Croația și Maroc s-au…

- Argentina – Franța este meciul care va decide echipa care va caștiga trofeul de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua echipe s-au intalnit și la ultimul turneu final, iar atunci europenii s-au impus cu 4-3 in duelul din optimile competiției. Ultima partida de la aceasta Cupa Mondiala…

- Anglia și Franța se intalnesc azi, de la 21:00, in meciul cu cel mai tare afiș din sferturile Cupei Mondiale. Totodata, acesta va fi duelul care va scoate la lumina ultima semifinalista din Qatar. Anglia și Franța și-au caștigat grupele de la Mondial, iar in meciurile din optimi au avut prestații solide…

- Argentina și Australia se intalnesc sambata, de la 21:00, in a doua partida a optimilor de la Campionatul Mondial de Fotbal. La startul duelului dintre „Pume” și „Canguri” vom cunoaște deja prima echipa calificata in sferturi, asta pentru ca Olanda și SUA se dueleaza de la ora 17:00. ...