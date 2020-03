Stiri pe aceeasi tema

- În cursul unui discurs pe care l-a tinut la Târgul de Carte de la Havana, vicepresedintele argentinian, Cristina Kirchner, a atacat poporul italian numindu-l mafiot „pe linie genetica”, relateaza Il Giornale, potrivit Rador. Acuzând utilizarea sistemului judiciar…

- Grupul auto Volkswagen AG a anuntat ca va face investitii de aproximativ 800 de milioane de dolari in Argentina, cea mai mare parte urmand sa fie folosita pentru dezvoltarea unui nou SUV pentru piata din America Latina, transmite DPA potrivit Agerpres. Din total, 650 de milioane de dolari vor merge…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cine a fost Josef Mengele? Dicționarele abunda in informații: supranumit „Ingerul morții” a fost un medic german care, in calitate de capitan SS , a inițiat și condus odioasele „selecții” ale evreilor deportați din toata Europa pentru exterminarea in lagarele de la Auschwitz și…

- Argentina este în "încetare virtuala de plați", a confirmat duminica președintele Alberto Fernandez, la doua zile dupa ce agențiile de rating Fitch și Standard and Poor's facusera o afirmație similara, scrie AFP."Nu este la fel ca în 2001, dar da, seamana",…

- "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra fostului presedinte socialist), pentru ca am efectuat demersurile corespunzatoare", a declarat presei Jeanine Anez, o senatoare de dreapta, dupa o ceremonie militara.Potrivit acesteia, Evo Morales "nu a respectat nimic niciodata,…

- Noul președinte al Argentinei, Alberto Fernandez, care a depus marți juramantul, s-a intors vineri la locul de munca anterior, Universitatea din Buenos Aires, pentru ca studenții sai de la drept sa poata susține examentul, informeaza Reuters. Studenții nu se așteptau sa-și vada fostul profesor de drept…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales a sosit joi la Buenos Aires, venind din Cuba, urmand sa se instaleze in Argentina, a anuntat noul ministru de externe al acestei tari, Felipe Sola, transmite AFP potrivit Agerpres. Evo Morales 'tocmai a aterizat pe (aeroportul) Ezeiza. El vine pentru a ramane…

