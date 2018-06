Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, pentru data de 30 mai 2018, a fost anuntata greva generala de 24 de ore, incepand cu ora 00:01 si pana la orele 24:00.

- O noua societate timișoreana se afla in prag de greva. Angajații companiei Elster Rometrics au decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca in urma deciziei managementului de a le ignora solicitarile pentru negocierea noului contract colectiv de munca. Cei 240 de salariații Elster sunt…

- Astazi, in intervalul orar 9-11, cadrele sanitare din unitațile publice (spitale, policlinici etc.) vor fi in greva de avertisment. Daca nu se va intampla o minune, vineri va fi declanșata greva generala. Principalele revendicari se refera la eliminarea plafonului de sporuri și majorarea salariilor…

- Greva de avertisment în sanatate va avea loc în 7 mai, iar greva generala pe 11 mai, a anuntat Sanitas. ”Noi am înaintat propunerile noastre si consideram în continuare ca fara modificarea Legii nu merge sa stingem conflictul. Pare ca…

- Eva Ungureanu, liderul sindicatului Sanitas Neamț, a declarat ca, de astazi, 20 aprilie, se incepe strangerea de semnaturi pentru declanșarea grevei generale, potrivit calendarului de proteste anunțat de liderii Federației Sanitas inca de joi, 19 aprilie. In filiala Neamț a Sanitas sunt 800 de membri,…

- Sindicatul Sanitas a anuntat, joi, ca pe data de 26 aprilie va fi un miting, urmand ca pe 7 mai sa aiba loc o greva de avertisment, iar pe 11 mai, angajatii din sanatate vor iesi in strada intr-o greva generala. Sindicalistii sustin ca sunt scaderi salariale cuprinse intre 500 si 1.100 de lei. "Sunt…

- Sistemul sanitar este sub presiune. Sindicaliștii de la Sanitas au decis sa organizeze in 26 aprilie un miting de amploare in Sanatate, iar in 7 mai o greva de avertisment. Apoi, sindicalistii spun ca, in 11 mai, urmeaza sa se declanseze greva generala. Nemulțumiri sunt in intreaga țara, pentru ca,…

- Sistemul sanitar este sub presiune. Astazi, sindicaliștii de la Sanitas decid daca fac greva generala sau nu. Nemulțumiri sunt în întreaga țara, pentru ca, spun cadrele medicale, veniturile lor scad odata cu aplicarea Legeii salarizarii și cu plafonarea