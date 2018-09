Stiri pe aceeasi tema

- Un roman pe numele caruia exista un mandat de urmarire internaționala a fost arestat in timp ce incerca sa intre ilegal in Argentina. Autoritațile sud-americane nu au facut public umele sau, dar se pare ca era cautat pentru spalare de bani, delicte privind inalta tehnologie, frauda financiara, falsificare…

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata su...

- Barbatul de origine romana, dat in urmarire internationala pentru infractiuni comise in Romania, a fost arestat de autoritati in momentul cand a incercat sa intre in Argentina pe la frontiera cu Paraguayul, au comunicat sambata surse oficiale, citate de site-ul de stiri Contacto Hoy.

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi, dintre care unul de origine romana, in varsta de 32 de ani, au informat surse oficiale citate de EFE și preluate de Agerpres. Pe numele celor doi erau emise mandate de arestare internationale.

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE.Barbatul de origine romana a fost detectat cu ajutorul Directiei…

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE si Agerpres.ro. Barbatul de origine romana a fost detectat cu ajutorul…

- Copila in varsta de 1 an și trei luni a fost impușcata pe 19 iunie, la Roma, in timp ce se afla in brațele mamei. De atunci, micuța Cerasela se zbate intre viața și moarte. Autoritațile italiene suspecteaza ca atacul a fost pornit din rasism, dar nu au niciun suspect in momentul de fața.

- Argentina a cerut Rusiei arestarea și extradarea consilierului liderului suprem iranian, Ali Akbar Velayati, pe care il suspecteaza de terorism. Velayati a sosit pe 11 iulie in Rusia, iar in dimineața zilei de 12 iulie s-a intalnit cu președintele Vladimir Putin. Autoritațile argentiniene cred ca Velayati…