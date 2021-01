Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (WTA 137) a fost la un pas de a se califica pe tabloul principal al Australian Open. Ajunsa in ultimul tur al calificarilor, dupa ce a trecut de alte doua candidate, romanca a fost invinsa miercuri de americanca Withney Osuigwe (WTA 161) potrivit news.ro. Mihaela Buzarnescu…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 137 WTA, a ratat, miercuri, calificarea pe tabloul principal al Australian Open, potrivit news.ro. In turul al treilea al calificarilor care au avut loc la Dubai, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa, cu scorul de 2-6, 7-6 (1), 6-2, de jucatoarea din SUA,…

- Irina Fetecau, locul 309 WTA si cap de serie numarul 15, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului categorie WTA 500 de la Abu Dhabi, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING SURSE Ruda invocata de DNA ar fi soția lui Costel Alexe - Fostul demnitar ar fi folosit tabla la garduri…

- Un grup de la Memorialul Ipotești a facut o descoperire istorica in Botoșani, in Calinești-Cuparencu, sat in care s-a nascut tatal lui Mihai Eminescu, Gheorghe Eminovici, și in care bunicul poetului, Vasile Iminovici, a fost dascal. Tabloul este complet. Descoperire istorica in Botoșani. A fost cautat…

- Victoria de sambata, din prima manșa, 26-24, a fost urmata de una și mai categorica duminica: 32-28. Braila va juca, in premiera, in grupele EHF European League Nu a fost deloc o intamplare victoria obținuta sambata, de Dunarea Braila, in fața Viborgului, fosta tripla caștigatoare a Ligii Campionilor.…

- Jucatorul german Alexander Zverev (7 ATP) l-a invins miercuri seara pe argentinianul Diego Schwartzman (9 ATP) in trei seturi, 6-3, 4-6, 6-3, si pastreaza sanse de calificare in semifinalele Turneului Campionilor, finala circuitului profesionist masculin de tenis (ATP), dotata cu premii totale in valoare…

- Reprezentativa Argentinei a invins selectionata Noii Zeelande la rugby pentru prima oara in istoria sa, informeaza lequipe.fr. Argentinienii s-au impus cu scorul de 25-15. Meciul a avut loc Sydney, in a treia etapa din Rugby Championship. Argentinienii s-au impus dupa un al 30-lea…

- ​​Irina Bara (116 WTA), Laura Paar (198 WTA) și Jaqueline Cristian (169 WTA) au ratat calificarea pe tabloul principal al turneului WTA de la Linz.Bara, a doua favorita în calificari, a fost învinsa în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-2, de croata Jana Fett (235 WTA). Partida…