Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a invins cu scorul de 2-0 selecționata din Peru, asigurandu-și calificarea in „sferturile” de la Copa America de pe prima poziție. „Pumele” au facut spectacol in ultimul meci al Grupei A, din care au mai facut parte Canada și Chile. Cu Lionel Messi ramas pe banca in meciul disputat chiar la…

- Mexic a invins Jamaica cu 1-0, sambata, la Houston, Texas, in grupa B de la Copa America, in timp Venezuela a trecut de Ecuador, scor 2-1, conform news.ro.Singurul gol al meciului de la Houston a fost marcat de Gerardo Arteaga, in minutul 69.

- Aducerea argentinianului Angel Di Maria (36 de ani) la Inter Miami, unde este dorit de conaționalul sau, Lionel Messi (36 de ani), a intrat in impas. In ciuda informațiilor publicate in presa internaționala, Di Maria nu a ajuns la un acord cu echipa americana in privința termenilor contractuali. ...

- Fostul fotbalist englez David Beckham, coproprietarul clubului Inter Miami din Major League Soccer, a declarat, joi, ca intentioneaza sa creeze o echipa de fotbal feminin la Miami, informeaza EFE. „Incercam sa cream o echipa feminina de fotbal la Miami, dar au fost cativa ani complicati. Avem multe…

- Atacantul formatiei Inter Miami, Lionel Messi, a reusit, sambata, o performanta istorica in MLS. El a oferit cinci pase decisive si a marcat un gol... The post Video. Messi a batut un nou record in liga americana MLS: un gol și cinci pase decisive appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Superstarul argentinian Lionel Messi a inscris o noua dubla in Major League Soccer (MLS), contribuind decisiv la victoria lui Inter Miami cu scorul de 4-1 in fata lui New England Revolution, sambata la Foxborough (Massachusetts), informeaza AFP. Messi (36 ani), care a inscris doua goluri si saptamana…

- Un fotograf american a reușit sa surprinda intr-o fotografie un avion de linie care „taie” in zbor eclipsa totala de Soare vizibila din America de Nord. Imaginea a fost publicata pe Facebook și a devenit rapid virala.„Am facut aceasta fotografie minunata a unui avion care zboara prin eclipsa totala…

- Antrenorul Gerardo ”Tata” Martino a confirmat ca starul lui Inter Miami, Lionel Messi, este incert pentru meciul de miercuri contra formatiei mexicane CF Monterrey, in prima mansa a sferturilor de finala ale Champions Cup CONCACAF la fotbal, transmite EFE. ”Vom decide in ziua meciului. Acum nu stiu.…