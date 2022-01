Argentina a interzis exporturile de carne de vită Autoritatile din Argentina au prelungit luni, pana la finele lui 2023, o interdictie privind exportul anumitor sortimente de carne de vita, continuand o abordare neconventionala destinata mentinerii sub control a pretului la carne pentru consumatorii locali, transmite Bloomberg. Guvernul de la Buenos Aires a interzis exportatorilor sa livreze carcase si jumatati de carcase de vita pentru urmatorii doi ani, transmite Bloomberg. “Masurile vor contribui la realizarea unei balante intre piata din Argentina si exportul de produse din carne”, a informat guvernul de la Buenos Aires. Carnea de vita face… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Argentina au prelungit luni, pana la finele lui 2023, o interdictie privind exportul anumitor sortimente de carne de vita, continuand o abordare neconventionala destinata mentinerii sub control a pretului la carne pentru consumatorii locali, transmite Bloomberg. De asemenea,…

- Autoritatile din Argentina au prelungit luni, pana la finele lui 2023, o interdictie privind exportul anumitor sortimente de carne de vita, continuand o abordare neconventionala destinata mentinerii sub control a pretului la carne pentru consumatorii locali, transmite Bloomberg.

- Cazurile de infectare cu coronavirus au crescut vertiginos, pana la niveluri record, in patru state in care varianta Omicron se raspandește deja accelerat. Regatul Unit, Norvegia, Danemarca și Africa de Sud sunt țarile care inregistreaza acum un numar de infectari fara precedent de cand a inceput pandemia,…

- Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 26,8% in luna octombrie fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce in cazul industriei energetice avansul este de 74,71%, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Fata de luna septembrie…

- Managerii din Romania se așteapta, in urmatoarele trei luni, la o creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul, potrivit anchetei de conjunctura din luna noiembrie 2021 realizate de Institutul Național de Statistica. Pentru industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și…

- Germania este afectata de cel mai agresiv val al pandemiei de Covid, inregistrand peste 50.000 de cazuri noi, un record absolut. Autoritațile germane au decis impunerea primelor restricții pentru pentru persoanele nevaccinate. Incepand de luni, Berlinul interzice persoanelor nevaccinate accesul in …

- Autoritatile santare elene au anuntat ca au inregistrat 8.613 de cazuri de covid-19, un nou ”record” de la aparitia epidemiei in februarie 2020 in Grecia, unde spitalele incep din nou sa fie coplesite, relateaza AFP. De la sfarsitul lui octombrie, numarul contaminarilor creste neincetat, de la 3.600…

- Germania va reduce cu 42,7% suprataxa pe energie perceputa consumatorilor pentru sprijinirea energiei regenerabile, pentru a ajuta gospodariile sa faca fata cresterii preturilor la energie, au anuntat vineri operatorii de retea, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze naturale au…