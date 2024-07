Stiri pe aceeasi tema

- S-au efectuat toate calculele si s-a aflat cati bani a castigat Spania, dupa ce a invins Anglia in finala EURO 2024. Furia Roja a incasat un premiu urias, cel mai mare pe care o echipa si l-ar fi putut castiga.Spania s-a impus cu 2-1 in finala EURO 2024 si este noua campioana europeana. Ibericii au…

- Argentina a caștigat Copa America la fotbal dupa ce a invins Columbia in finala. Partida desfașurata in noaptea de duminica spre luni (ora Romaniei) pe „Hard Rock Stadium" din Florida a fost decisa in prelungiri.

- La Miami, in Florida, duminica seara(ora 3.00 dimineața, ora Romaniei) are loc finala Copei America, in care vor fi adversare Argentina și Columbia. In semifinale, Argentina a trecut de Canada cu 2-0, iar Columbia s-a impus in fața Uruguay-ului cu 1-0. Argentina este deținatoarea trofeului, pe care…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 3 ATP, a castigat, duminica, pentru al doilea an consecutiv turneul de grand slam de la Wimbledon, invingandu-l in finala pe sarbul Novak Djokovici, numarul 2 mondial.Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2, 7-6 (4), in doua ore si 27 de minute.

- Reprezentativa Germaniei, gazda competitiei, a invins, miercuri, la Stuttgart, cu scorul de 2-0, echipa Ungariei, in etapa a doua a grupei A de la Euro 2024 si s-a calificat in optimile de finala.In prima etapa, Germania a invins cu 5-1 Scotiia.

- Argentina si-a incheiat pregatirile pentru Copa America, sambata, cu o victorie clara, scor 4-1, in fata Guatemalei, potrivit news.roCampionii mondiali au fost condusi la scurt timp dupa un autogol al lui Lisandro Martinez (0-1, 4).

- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- FCSB a caștigat Cupa Elitelor U17 dupa ce a invins-o in finala pe Farul Constanța, scor 1-0. FCSB U17, antrenata de Ionuț Ilie, a invins-o pe Farul la Buftea, iar unicul gol al intalnirii a fost marcat de noul „pariu” al lui Gigi Becali, David Popa (17 ani). FCSB a caștigat Cupa Elitelor U17 dupa ce…