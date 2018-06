Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica din Argentina in care se tiparesc abtibildurile Panini dedicate Cupei Mondiale de fotbal din Rusia a fost victima unui jaf, au anuntat surse judiciare, citate de agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Companiile incluse in indicele bursier american S&P 500 au returnat actionarilor o suma record de 1.000 de miliarde de dolari in decurs de un an, gratie recentei reforme fiscale care a stimulat acordarea de dividende si rascumpararea de actiuni, arata un raport elaborat de catre analistul S&P Dow Jones…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Actiunile Facebook au crescut cu 7% miercuri, dupa inchiderea bursei din New York, in urma raportarii unei cresteri surprinzatoare de 63% a profitului, si a unui numar mai mare de utilizatori, screi Reuters. Astfel, cifrele raportate nu arată vreun semn că afacerile companiei ar fi fost afectate…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat sambata o majorare de capital de 13 miliarde de dolari, pentru a spori capacitatea sa de a lupta impotriva saraciei globale, transmit Kyodo si Reuters, citate de Agerpres. Din aceasta suma, 7,5 miliarde de dolari ...

- Compensatia directorului general al Facebook, Mark Zuckerberg, a urcat cu 53,5% in 2017, la 8,9 miliarde de dolari, pe fondul costurilor mai ridicate legate de securitatea personala a miliardarului de 33 de ani, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aproximativ 83% din compensatie a reprezentat cheltuieli…

- Mass-media de stat chineza a catalogat vineri amenințarea lui Donald Trump de a impune Chinei mai multe taxe comerciale drept "ridicola", dupa ce președintele SUA a cerut tarife suplimentare in valoare de 100 de miliarde dolari, escaladand disputa dintre cele doua națiuni, relateaza Reuters.

- Toshiba Corp a anuntat vineri ca nu isi va putea vinde unitatea de cipuri pana la sfarsitul lunii martie, deoarece nu a primit aprobarea antimonopol din partea Chinei, insa nu doreste sa retraga oferta, urmarind finalizarea acordului cat mai curand posibil, relateaza Reuters.