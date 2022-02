Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si 74 au fost internate, miercuri, in suburbiile orasului Buenos Aires, dupa o intoxicare masiva cu cocaina contrafacuta, au anuntat miercuri autoritatile argentiniene, noteaza AFP. Un bilant initial de 12 morti si circa 50 de spitalizati s-a inrautatit in…

- „Cei care au cumparat droguri in ultimele 24 de ore ar trebui sa le arunce”, a declarat ministrul provincial al securitații din Buenos Aires, Sergio Berni, televiziunii Telefe.El a adaugat ca autoritațile „incearca sa localizeze substanța toxica pentru a o scoate din circulație”.Operațiuni ale poliției…

- Douasprezece persoane au murit și în jur de 50 au fost internate în suburbiile orașului Buenos Aires dupa ce au consumat cocaina ”alterata” (preparata cu substanțe chimice otravitoare), au anunțat miercuri autoritațile, emitând un avertisment urgent pentru consumatorii…

- Autoritațile au anunțat marți, in bilanțul provizoriu, ca in intervalul de 24 de ore au fost inregistrate 19.685 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, , cel mai mare bilanț de la apariția virusului in țara. De asemenea, au fost raportate 44 decese. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica…

- „Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si 13 sunt ranite”, a declarat un reprezentant al autoritatilor, citat de AFP.„Bilantul s-ar putea inrautati, deoarece drumul care duce la sanctuarul situat in varful unui deal era aglomerat de credinciosi care incercau sa ajunga acolo cu ocazia rugaciunilor…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 13 au fost ranite sambata intr-un lacas de cult din Kashmirul indian, a indicat un reprezentant al autoritatilor, citat de AFP, citat de Agerpres. „Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si 13 sunt ranite”, a declarat acest responsabil, sub acoperirea anonimatului.…

- Cel putin 22 de persoane au murit si 16 sunt in stare critica in spital dupa ce au consumat alcool contrafacut la Istanbul, a anuntat 17 decembrie, vineri biroul guvernatorului local, adaugand ca patru persoane au fost arestate in acest caz, relateaza Reuters.Autoritatile turce au intensificat actiunile…

- Cel putin 22 de persoane au murit si 16 sunt in stare critica in spital dupa ce au consumat alcool contrafacut la Istanbul, a anuntat vineri biroul guvernatorului local, adaugand ca patru persoane au fost arestate in acest caz, relateaza Reuters.