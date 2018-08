Aretha Franklin, regina muzicii soul, a murit!

Stiri pe aceeasi tema

- Regina muzicii soul, Aretha Franklin a incetat din viața, joi, la varsta de 76 de ani. Artista a fost internata de urgența, zilele trecute, insa a fost externata și a primit ingrijiri la domiciul sau din Detroit. Aretha a murit dupa o lupta lunga cu cancerul de pancreas, noteaza TMZ. Știre in curs de…

- Doliu in lumea sportului american. Fostul wrestler Brian Lawler a murit duminica, 29 iulie, la 46 de ani, dupa ce a incercat sa se sinucida in inchisoarea din Memphis, Tennessee, in care era incarcerat pentru conducere sub influenta alcoolului si refuzul de a opri la semnalele politistilor.