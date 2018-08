Stiri pe aceeasi tema

- Detroit, orasul adorat de Aretha Franklin, isi adio, vineri, de la legendara cantareata americana prin intermediul unor funeralii grandioase, la care asista la ora transmiterii acestor informatii nume de prim rang din politica si industria muzicala, informeaza AFP. Aretha Franklin, supranumita "Regina…

- Numerosi fani au salutat-o joi, pentru ultima data, pe ''regina muzicii soul'', Aretha Franklin, in biserica din Detroit in care a oficiat tatal sau, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit inaintea unui concert sustinut in onoarea carierei sale si in ajunul funeraliilor care…

- Funeraliile cantaretei de muzica soul Aretha Franklin vor avea loc pe 31 august in orasul sau natal, Detroit, scrie Associated Press. Reprezentanta lui Franklin, Gwendolyn Quinn, a declarat vineri ca la funeralii, care vor avea loc la Greater Grace Temple, vor participa doar familia apropiata si prietenii…

- Cei care au indragit-o pe Aretha Franklin ii vor putea aduce un ultim omagiu, inainte ca aceasta sa fie inmormantata. Funeraliile „Reginei muzicii soul” vor avea loc pe 31 august, in Detroit, orașul sau natal. Anunțul a fost facut vineri, pe 17 august, de presa locala.

- Decesul legendei americane a muzicii soul Aretha Franklin, care s-a stins din viata joi la 76 de ani la domiciliul sau din Detroit in urma unui cancer la pancreas, a suscitat un torent de omagii, relateaza vineri AFP. Joi seara, ...

- Aretha Franklin a murit astazi in locuinta sa din orasul Detroit si a fost inconjurata de familie. Artista s-a luptat mai multi ani cu problemele de sanatate, iar cancerul la pancreas a fost cel care a doborat-o. Potrivit unor surse apropiate familiei, ea primea ingrijire medicala acasa de mai bine…

- Cantaretul de muzica soul Stevie Wonder si militantul pentru drepturile omului Jesse Jackson au vizitat-o recent la spital pe Aretha Franklin, care este "grav bolnava", a declarat marti presei agenta artistei. Fostul sot al cantaretei americane, Glynn Turnman, a efectuat o vizita la casa acesteia din…

- Beyonce si Jay-Z au reușit sa emoționeze pe toata lumea dupa ce i-au dedicat concertul sustinut de ei, luni, la Detroit "reginei muzicii soul" Aretha Franklin, grav bolnava, potrivit The Hollywood Reporter.