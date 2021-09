Arestati preventiv pentru efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive La data de 1 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Craiova, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in judetele Dolj si Olt, la persoane banuite de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive si constituirea unui grup infractional organizat. Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite ar fi comandat substantele printr o retea online si le ar fi primit prin d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

