Stiri pe aceeasi tema

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 28 iunie 2022, orele 14.30 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile Hotararii Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de…

- Un pusti de 18 ani a reusit sa sparga o agentie Loto din Pacurari, strecurandu-se printre gratiile care protejau angajatii si valorile din interior. Mai exact, Narcis Anton, un hot cunoscut foate bine de catre politistii ieseni, a facut un exercitiu de contorsionism. El a intrat in interiorul agentiei…

- Cei patru lucratori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia judecatorilor s-a lasat indelung așteptata și a fost luata in noaptea de vineri spre sambata. Mascații sunt acuzați de tentativa de omor și tortura. Ar fi batut un barbat de…

- Adrian Corduneanu a primit vizita polițiștilor dupa ce o persoana s-ar fi plans ca a fost amenințata de interlop. Acesta este la audieri in prezent. „Astazi, 20 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliara, pe raza municipiului Iași in cadrul…

- Interlopul Adrian Corduneanu a primit vizita politistilor dupa ce o persoana s-ar fi plans ca a fost amenintata de interlop. Acesta este la audieri in prezent. "Astazi, 20 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Iasi…

- Pe 5 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale Pitești, au organizat o acțiune de prindere in flagrant, in cadrul unui dosar privind…

- In zilele de 05 și 06 aprilie 2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș impreuna cu ofițeri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca – Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au…