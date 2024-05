Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din Campulung a fost gasit mort sub un pom, și prezentand urme de violențe. In urma declanșarii anchetei și administrarii probatoriului, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au dispus schimbarea incadrarii…

- Un polițist aflat in timpul liber a devenit erou pentru un barbat care s-a prabușit pe o strada din Timișoara. Reacția rapida a polițistului angajat in cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care a aplicat manevre de resuscitare, l-a ținut pe barbat in viața pana la sosirea echipajelor medicale.…

- Polițiștii din Leordina sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus au finalizat cercetarea intr-un dosar de viol. Suspectul a fost reținut și prezentat judecatorilor pentru a fi arestat preventiv pentru 30 de zile. The post EXCLUSIV: Barbat din Poienile de Sub…

- “Dosarul d-voastra a fost aprobat!” – mesaj ce a condus la pierderea a peste 36.000 de euro. Luni, 13 mai, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș s-a prezentat o femeie in varsta de 72 de ani, victima a infracțiunii de inșelaciune in mediul online. Primele verificari efectuate de…

- Un barbat de 62 de ani a fost prins de oamenii legii, in timp ce cauta cu detectorul de metale, in zona patrimoniului arheologic „Castrul Roman Germisara”. Potrivit poliției, se pare ca omul a reușit pana la ora 11:00 , cand a fost surprins in fapt, sa sape trei gropi, in zona respectiva. „La…

- Astazi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca fiica ei, MICUȚ ROBERTA-MARIA, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliul lor din Bistrița, ieri in jurul orei 23:00 și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime de aproximativ…