Arestat pentru tâlhărie, după ce a lovit un bătrân pe stradă şi i-a furat 4 lei Un barbat din comuna Vata de Jos a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, fiind acuzat de talharie, dupa ce a lovit un batran de 92 de ani, din municipiul Brad, iar apoi i-a luat 4 lei, bani pe care victima ii avea in mana, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.Batranul a fost agresat pe strada, unde a fost impins peste o stiva de lemne, el lovindu-se la cap si la mana dreapta. Barbatul care l-a lovit, in varsta de 57 de ani, i-a luat apoi banii si a plecat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Vata de Jos a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, fiind acuzat de talharie, dupa ce a lovit un batran de 92 de ani, din municipiul Brad, iar apoi i-a luat 4 lei, bani pe care victima ii avea in mana, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.

- Cinci barbati sunt cercetati de politistii de la Transporturi Feroviare (TF), fiind invinuiti ca ar fi furat 390 de metri de sina de cale ferata, cu o greutate de peste 23 de tone, cupoanele fiind scoase din uz in urma lucrarilor efectuate la infrastructura feroviara intre statiile Banita si Merisor,…

- Un barbat de 64 de ani a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica noaptea pe DN 66, in localitatea Baru, dupa ce victima a traversat drumul printr-un loc nemarcat si nesemnalizat, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Barbatul a fost surprins de o masina…

- Un barbat de 64 de ani a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica noaptea pe DN 66, in localitatea Baru, dupa ce victima a traversat drumul printr-un loc nemarcat si nesemnalizat, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres. Fii la…

- Un barbat de 51 de ani din localitatea brasoveana Tarlungeni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind banuit ca ar fi violat o femeie de 66, careia, ulterior, i-ar fi sustras bijuteriile, telefonul mobil si o suma de bani, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un barbat de 42 de ani a fost gasit decedat, marti dimineata, pe o strada din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar din Hunedoara a fost retinut de politisti dupa ce a amenintat cu un pistol airsoft angajatul unei sali de jocuri din municipiul Sebes si a fugit cu banii din incasari, potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Fii la…

- Doi barbati au fost retinuti, iar fata de unul a fost dispusa masura arestarii pentru 30 de zile in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in orasul Ludus si in comuna Bogata, intr-un dosar de proxenetism, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, potrivit Agerpres.…