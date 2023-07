Arestat pentru răpirea unei tinere din Livezeni La data de 22 iulie 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea, pentru 24 de ore a unui barbat, de 33 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și lovire sau alte violențe . Acesta a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile . In fapt, la data de 21 iulie 2023, in jurul orei 23.30, Poliția municipiului Targu Mureș a fost... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

