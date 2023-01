Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Prahova a fost reținut, fiind suspectat ca ar fi montat dispozitive electronice audio-video, in interiorul unei clinici medicale, din Sectorul 2 al Capitalei. Un barbat a fost retinut in urma a doua percheziiii domiciliare facute vineri in Bucuresti si in judetul Prahova, el fiind suspectat…

- Polițiștii au descins, vineri, la doua adrese din București și Prahova, pentru prinderea unui barbat acuzat ca a montat dispozitive electronice audio-video, in interiorul unei clinici medicale din Sectorul 2. ”In aceasta dimineata, 20 ianuarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Poliția Capitalei anunța ca un tanar aflat in arest pentru talharie este cercetat mai nou și pentru tentativa de evadare, dupa ce a dat jos tencuiala de pe un perete, existand suspiciunea ca incerca sa sape un tunel. In aceeași inchisoare se afla frații Tate și Niculae Badalau. Potrivit unor surse judiciare,…

- Un barbat care a pacalit o femeie de 78 de ani sa ii dea 5.600 de lei, sustinand ca fiica batranei a fost implicata intr-un accident rutier, a fost prins in flagrant de politistii din Bucuresti și a fost dus la audieri, a transmis Poliția Capitalei, joi, 29 decembrie.„In cursul serii de 28/29 decembrie…

- Anchetatorii au confiscat aproximativ cinci tone de petarde, atat din locuința barbatului, in Capitala, cat și dintr-un depozit din Ilfov, unde acesta ținea restul proiectilelor.Din acnheta s-a astabilit ca obiectele pritotehnice ajungeau in țara prin diverși intermediari iar barbatul le vindea mai…

- Politistii au facut patru rețineri ale unor persoane, intr-un dosar penal de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual in forma continuata si abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici ar fi intocmit partial, contra unor sume de bani, certificate de deces, care ulterior au fost completate…

- Politistii au retinut patru persoane intru-un dosar penal de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual in forma continuata si abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici ar fi intocmit partial, contra unor sume de bani, certificate de deces, care ulterior au fost completate de intermediari…

- Politistii au retinut patru persoane intru-un dosar penal de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual in forma continuata si abuz in serviciu, dupa ce mai multi medici ar fi intocmit partial, contra unor sume de bani, certificate de deces, care ulterior au fost completate de intermediari…