Arestat pentru că a furat din mașini Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș au dispus reținerea, pentru o perioada de 24 de ore, a unui barbat de 20 de ani, in cadrul unui dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. „Cel in cauza este banuit ca, in cursul nopților de 14/15, … Post-ul Arestat pentru ca a furat din mașini apare prima data in Stiri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

