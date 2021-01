Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Liderul opozitiei ruse arestat duminica la Moscova, Aleksei Navalnii, "trebuie eliberat imediat", a indemnat duminica Jake Sullivan, viitor consilier pentru securitate nationala al presedintelui ales american, Joe Biden, relateaza AFP. Militantul anticoruptie si critic vehement al Kremlinului a fost…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia l-a avertizat luni pe criticul Kremlinului Alexei Navalnii ca, daca nu va reveni din Germania pentru a se prezenta marti dimineata la un birou din Moscova, va fi incarcerat daca se va intoarce dupa acest termen, avand in vedere ca executa o pedeapsa de inchisoare…

- Presedintele american Donald Trump a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. "Sunt…