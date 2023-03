Judecatorii doljeni au dispus arestarea unui barbat din Filiasi, acuzat de procurorii DIICOT de trafic de persoane si violenta in familie. Potrivit anchetatorilor, barbatul a obligat o tanara, cu care traia in concubinaj, sa se prostitueze in Italia si Germania. Atunci cand a crezut ca victima ascunde din bani, inculpatul a taiat-o pe fata si a obligat-o sa inchita medicamente. Anchetatorii au explicat ca inculpatul a comis faptele dupa executarea unei pedepse cu inchisoarea in Franta. „S-a reținut ca inculpatul, din orașul Filiași, județul Dolj, a revenit in țara in toamna anului 2021 (dupa executarea…