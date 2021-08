Magistratii Judecatoriei Bailesti au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat de 30 de ani, din localitatea doljeana Bistret. Barbatul este acuzat ca, in seara zilei de 15 august, a accidentat mortal un copil de sapte ani, dupa care a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc in comuna Bistret. Potrivit politistilor doljeni, copilul de sapte ani, care circula pe o bicicleta, a murit pe loc in urma impactului. „Pe data de 15 august, in jurul orei 20.15, polițiștii din cadrul Poliție Municipiului Bailești au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca pe raza comunei Bistreț…