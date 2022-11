Stiri pe aceeasi tema

Un tractor care a fost declarat furat de autoritatile din Olanda a fost gasit de politistii de investigatii criminale scos la vanzare, pe o strada din orasul Targu-Neamt.

Patru persoane au fost retinute intr-un dosar privind efectuarea de operatiuni cu substante psihoactive, in urma a doua perchezitii la locuintele acestora din municipiul Constanta, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), informeaza Agerpres.

Politistii au intocmit doua dosare penale pentru detinere si trafic de droguri, au aplicat doua sanctiuni contraventionale si au inchis un local unde se desfasura un eveniment de Halloween, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, informeaza Agerpres.

Festivalul National de Teatru aduce la Bucuresti, in perioada 5 - 13 noiembrie, in sectiunea "Spectacole invitate din strainatate", zece productii, creatii ale unor regizori si regizoare din Romania si Republica Moldova, care au montat stagiunea trecuta in Germania, Luxemburg, Olanda si Serbia.

Serbia, campioana mondiala en titre, SUA, campioana olimpica en titre, Italia, vicecampioana mondiala, si Brazilia, vicecampioana olimpica, s-au calificat, marti, in semifinalele Campionatului Mondial de volei feminin din Olanda si Polonia, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Politistii si procurorii au facut 12 perchezitii in Bucuresti si Ilfov pentru anihilarea unei grupari specializate in trafic de persoane si trafic de droguri, iar 21 de persoane au fost duse la audieri, potrivit news.ro.

O uriasa cantitate de droguri in valoare de peste 7170 milioane de dolari a fost confiscata intr-o operatiune de amploare pe plan global coordonata de Interpol, informeaza joi organizatia, transmite dpa. In aceeasi operatiune au fost arestati 1333 de suspecti, anunța Agerpres.

Autoritatile sarbe cauta alternative la energia ruseasca, a anuntat presedintele sarb Aleksandar Vucic, conform Novinite preluat de mediafax.