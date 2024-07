Stiri pe aceeasi tema

- ArgeșPerchezitii la membrii unei grupari care vindea droguri. Inclusiv la Penitenciarul Mioveni Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitesti au fpcut marti 22 de percheztii in judetele Arges, Teleorman, Gorj,…

- Percheziții la patru inchisori, in Argeș, Teleorman, Gorj, Ilfov și București. Mai mulți deținuți sunt cercetați dupa ce ar fi vandut droguri din inchisoare. Marți, 23 iulie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Pitești au pus in aplicare…

- ■ acuzații ofereau gratuit și comercializau canabis, 3-CMC și 4-CMC, denumite Cristal, catre consumatori, inclusiv minori, din județul Neamț Pe 17 iunie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Neamț, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț, au pus in executare…

- Pe 1 martie 2024, Gheboasa a fost saltat in București intr-un dosar de trafic de droguri. Deși imediat dupa acel moment a spus ca nu are legatura cu substanțele interzise, cantarețul a fost trimis in judecata. Separat a fost deschis și un dosar pentru a-l cerceta pe cel care ii furniza droguri.

- Procurorii au strans probe impotriva trapperului Gheboasa, dupa ce in luna februarie a fost prins in Capitala cu marijuana. El a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri Polițiștii au facut percheziții și au gasit o cantitate de droguri la cantareț, ba mai mult decat atat, ar face…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 34 de perchezitii domiciliare in judetele Cluj, Arges, Ilfov, in municipiul Bucuresti si intr-o unitate de penitenciar, intr-o cauza penala privind savarsirea…

- O grupare specializata in trafic international de substante dopante a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT care au facut 34 de perchezitii in București si in judetele Cluj, Arges, Ilfov.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 34 de perchezitii domiciliare in judetele Cluj, Arges, Ilfov, in municipiul Bucuresti si intr-o unitate de penitenciar, intr-o cauza penala privind savarsirea…