Arestări masive în nordul ţării. Oamenii sunt acuzaţi că au recurs la revolte online Au fost arestati 37 de oameni, dintre care 12 in statul Uttar Pradesh, cel mai populat din India si unde se afla teritoriul contestat, a anuntat politia, citeaza Reuters.



O persoana a fost arestata in capitala statului, Lucknow, pentru ca a facut „remarci neadecvate” pe social media si a folosit un limbaj amenintator.



Intr-o alta parte a statului, sapte barbati au fost arestati pentru ca au lansat artificii si au perturbat linistea impartind dulciuri in semn de celebrare, a mai spus politia.



Inainte de verdictul dat sambata, Guvernul indian a trimis mii de forte de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

