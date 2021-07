Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet a denuntat joi reprimarea si noile arestari in randul opozantilor Belarus, cerandu-le autoritatilor de la Minsk sa ii puna in libertate ''imediat'' pe cei inca aflati in detentie, transmite AFP.



''Sunt profund alarmata de ultimele evolutii din Belarus'', a declarat Michelle Bachelet intr-un comunicat, in urma unei serii de perchezitii efectuate de serviciile de securitate din Belarus in cel putin 12 organizatii si a arestarii mai multor militanti.



Perchezitiile au vizat birourile…