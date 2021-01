Arestări cheie din revolta Capitolului până acum Douazeci de de persoane au fost inculpate pâna acum în legatura cu revolta pro-Trump de la Capitoliul SUA, violențe care s-au încheiat cu decesul a cinci persoane potrivit CNN.



Unii dintre inculpați sunt acuzați ca au adus arme și bombe la Capitoliu, fapt care indica extremismul unora dintre cei prezenți la proteste.



Alții au fost fotografiați rascolind cladirea, zâmbind în timp ce se pozau cu obiecte ale Congresului sau în birourile aleșilor cum ar fi cel al lui Nancy Pelosi sau s-au laudat public cu bucuria oferita de violenta și distrugere.



