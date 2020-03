Arestarea momentului la Constanta! Mandatul, emis in cazul bancomatului aruncat in aer la Lumina (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Constanta: Un barbat de 37 de ani a fost arestat, dupa ce a aruncat in aer un bancomatUn barbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 zile, dupa ce la sfarsitul lunii februarie, a aruncat in aer un bancomat din judetul Constanta si a furat cutiile in care erau depozitati banii, anunța…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au emis aseara un mandat de arestare preventiva pe numele unui barbat, de 45 de ani, din localitatea Ivrinezu, judetul Constanta. "Admite propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Dispune arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30…

- Dupa o lunga suferinta, azi, tanarul din Mangalia, de 14 ani, batut de un alt baiat, de 15 ani, a decedat Cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. La acest moment, tanarul de 15 ani este cercetat in stare de arest la domiciliu. Ce spun procurorii Saptamanile trecute,…

- Judecatorii de la Tirbunalul Constanta analizeaza astazi cererea procurorilor din Medgidia de arestare preventiva a lui Ioan Albu. Decizia de zi va fi definitiva. Amintim ca, zilele trecute, Judecatoria Medgidia a respins cererea procurorilor si au decis plasarea fostului prefect in stare de arest la…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia solicita in continuare arestarea preventiva al lui Ioan Albu. In acest sens, magistratii au contestat decizia judecatoriei Medgidia de ieri, hotarare prin intermediul careia s a respins cererea de arestare preventiva si s a hotarat plasarea…

- Judecatoria Medgidia va analiza astazi cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Albu Ioan.Oricare va fi decizia de astazi, aceasta va putea fi contestata la Tribunalul Constanta. Fostul prefect a fost implicat intr un accident rutier grav, eveniment soldat cu decesul unui barbat. Oamenii legi…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București cer arestarea in lipsa a lui Mario Iorgulescu, acesta aflandu-se in Italia. Procurorii il acuza de ucidere din culpa și conducere sub influența substanțelor halucinogene.”Ca urmare a interesului public manifestat cu privire la cauza avand ca obiect…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au propus arestarea preventiva a S.R, tanara in varsta de 32 ani, cercetata in stare de retinere, pentru savarșirea infractiunii de omor asupra unui membru de familie si talharie. Ieseanca si-a ucis iubitul, R.I. in varsta de 71 de ani cu…