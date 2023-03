Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Washington este "profund preocupata" de arestarea jurnalistului american Evan Gershkovich in Rusia, a declarat joi seara secretarul de Stat Antony Blinken, denuntand tentativele Kremlinului de "intimidare" si "reprimare", conform Mediafax."Administratia SUA este profund preocupata…

- Viceministrul de Externe al Rusiei, Alexandr Grușko, a declarat marți, 14 martie, ca Statele Unite și aliații sai incearca sa creeze focare de tensiune in Republica Moldova și Georgia pentru a intensifica rivalitatea geopolitica cu Rusia. „Desigur, suntem ingrijorați de situația din Georgia și R. Moldova,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) ofera Republicii Moldova 30 de milioane de dolari pentru consolidarea sectorului energetic, a anuntat vineri presedinta republicii, Maia Sandu, pe Twitter, informeaza Radio Chisinau. Potrivit Maiei Sandu, banii sunt oferiti sub forma de sprijin din partea Agentiei Statelor…