Arestare în dosarul fraţilor lideri interlopi ■ trei indivizi au fost prinsi in urma unei actiuni a procurorilor DIICOT ■ au bagat spaima in patronii salilor de jocuri de noroc, carora le cereau taxa de protectie ■ in cauza sint acuze de santaj, camata, hartuire sau grup infractional organizat ■ au fost indisponibilizate patru masini, lei, valuta si telefoane ■ Fratii […] Articolul Arestare in dosarul fratilor lideri interlopi apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ barbatul, care este in executarea unei pedepse de 18 ani, a cerut revizuirea cauzei ■ si-a ucis mama si a anuntat anchetatorii, sustinind ca a gasit-o decedata in curte ■ Neculai Trascaoanu, de 52 de ani, din Gircina, aflat in executarea unei pedepse de 18 ani de inchisoare, pentru ca si-a ucis mama,…

- ■ rata de infectare in Neamt este de 2,49 la mie ■ la nivel national in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 186 de decese ■ Pana pe 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați…

- n Curtea de Apel Bacau a dispus privarea de libertate pentru 15 zile, pina la traducerea mandatului european de arestare n inculpatul, de loc din Grumazesti, a incendiat o masina de 50.000 de euro n focul s-a extins la alte doua, iar paguba se cifreaza la circa 60.000 de euro n Nemteanul de 35 de […]…

- ■ cei patru infractori au jefuit un adolescent de 16 ani, batindu-l cumplit ■ o pietreanca a fost retinuta pentru tainuire ■ Cei patru tineri din Borca, care au tilharit un minor de 16 ani si prin violenta i-au luat telefonul mobil, au fost arestati preventiv. Masura a fost luata de magistratii din…

- ■ trei scafandri din cadrul ISU Neamt au salvat de la inec un barbat catamaranul sau s-a rasturnat pe mare ■ „victima“ le-a multumit din suflet militarilor nemteni Filimon Daniel, Cucolas Gheorghe si Grecu Mario ■ „Emblema de onoare a IGSU“ i-a fost oferita de ministrul Vela plutonierului adjutant Mihailuc…

- ■ citeva persoane au ajuns la Urgenta in stare grava si mai putin grava ■ patru nemteni s-au intoxicat dupa ce au consumat mincaruri pe baza de ciuperci ■ un pacient este internat la Sectia ATI ■ Unul din semnele toamnei este, asa cum se stie deja, aparitia primelor intoxicatii in urma consumului de…

- ■ acesta va fi platit cu un procent de 100% ■ pina la jumatatea lunii septembrie este in vigoare starea de alerta ■ De la izbucnirea crizei medicale au avut loc schimbari pe care nici nu ni le-am fi imaginat la inceput de an. A fost stare de urgenta, care ne-a scos din rutina zilnica, […] Articolul…

- 46 de școli din județul Neamț au primit in anul 2020 finanțare de la Guvernul Orban pentru lucrari de modernizare, in special a grupurilor sanitare. In septembrie 2019, la inceputul anului școlar, 58 de școli aveau toaletele in curte, iar modernizarea acestora a devenit, imediat, o prioritate pentru…