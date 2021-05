Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care se ascundea de autoritațile din Noua Zeelanda a inchiriat un elicopter pentru a zbura la o secție de poliție ca sa se predea, relateaza BBC . James Bryant, acuzat de vatamare, ar fi petrecut cinci saptamani ascunzandu-se intr-un orașel din sudul Noii Zeelande. Acesta a declarat presei…

- O sectie de politie din Londra, scoasa din uz, a fost transformata in muzeu, cea mai recenta adaugire la oferta culturala variata a capitalei britanice, informeaza Reuters. Bow Street Police Museum este situat in cartierul Covent Garden, intr-un spatiu care adapostea o sectie de politie si…

- Schimbarea, care are loc in timp ce Grecia a depasit pragul de 10.000 de decese din cauza Covid-19, urmeaza unei masuri luate in aceasta luna de ridicare a restrictiilor impuse vizitatorilor din tarile UE, Statele Unite si Marea Britanie, printre alte tari. Vizitatorii din aceste tari au permisiunea…

- Cu un sistem medical mai mult decat fragil, o economie firava și o campanie de dezinformare puternica, Papua Noua Guinee, micul stat din Oceanul Pacific, va avea dificultați serioase in incercarea de a aduce sub control pandemia COVID. Experții medicali avertizeaza ca donațiile oferite de vecinii din…

- O inregistrare surprinsa de camera de luat vederi a unei rezervatii naturale din Noua Zeelanda in care apare un albatros regal aterizand cu ciocul infipt in pamant a devenit virala, informeaza Reuters miercuri, potrivit AGERPRES. In imaginile surprinse la Taiaroa Head Nature Reserve din Dunedin,…

- Un cutremur puternic, de 8 grade pe scara Richter, a lovit insula de nord a Noii Zeelande, al treilea cutremur major in doar cateva ore. Autoritatile au emis o alerta de tsunami, rugand locuitorii din preajma coastei sa se indrepte catre zone inalte.

- Opt dintre agenti de politie din cadrul DGPMB Secția 16 Poliție – Biroul de Ordine Publica sunt reținuți pentru 24 de ore, iar unul se afla sub control judiciar, toți fiind cercetați penal pentru pentru infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura.Incicentul…