Arest preventiv pentru un bărbat care a vrut să incendieze un TIR, dar a făcut accident și i-a luat foc mașina Un barbat de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in urma unui incident grav petrecut la Potocelu, in comuna Ludești. Impreuna cu un alt barbat in varsta de 27 de ani, barbatul arestat a incercat sa dea foc unui TIR, aflat in fața locuinței proprietarului. Se pare ca ar fi fost vorba despre o rafuiala intre atacatori și proprietarul TIR-ului. Fugiți de la locul faptei, cei doi au intrat cu autoturismul personal intr-un copac pe drumul spre Dragomirești. Ironia sorții a facut ca mașina in care se aflau sa ia foc. Foto: cronica-gaestiului.ro Post-ul Arest preventiv pentru un barbat… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

