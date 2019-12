Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dragoi, fost procuror și executor judecatoresc in Craiova, a fost prins, in cursul zilei de astazi, in județul Iași, in timp ce incerca sa plateasca cu bani falși, susțin surse din ancheta. Acesta este audiat, miercuri seara, de procurori la sediul DIICOT Iași, potrivit Mediafax. Executorul judecatoresc…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne o femeie de 76 de ani, acuzata de delapidarea unui CAR. Este voba de un CAR al politistilor in rezerva sau retragere. Femeia, fosta contabila si casiera a CAR-ului, ar fi sustras aproape 50.000 de lei din gestiune. Inculpata a primit…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne la trei ani si patru luni de inchisoare un barbat de 64 de ani, din Ostoveni. Barbatul a fost acuzat ca s-a urcat baut la volan si a accidentat grav un biciclist. Mai mult decat atat, inculpatul a lasat victima pe marginea drumului…

- Un barbat a fost arestat, la sfarsitul saptamanii trecute, acuzat fiind de savarșirea a sapte infractiuni de ultraj. Mandatul de arestare preventiva a fost emis sambata, de magistratii de la Judecatoria Focsani, propunerea de arestare fiind facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.…