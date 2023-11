Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Lacatușu a fost capturat de polițiștii craioveni joi seara in localitatea doljeana Valea Stanciului. Barbatul a fost dus la Sibiu, acolo unde procurorii ancheteaza uciderea afaceristului Adrian Kreiner. Cand a fost prins, barbatul nu a opus rezistența.

- Unul dintre cei trei suspecți, din cazul de omor de la Sibiu, a fost prins de polițiști, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj, joi seara, 16 noiembrie, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.Tot astazi procurorul criminalist a dispus retinerea unui alt barbat, in varsta 44 de ani, din…

- Oamenii legii au explicat ca este vorba de cinci suspecti – patru barbati si o femeie care au plecat de la Dumbravița, judetul Timis, cu o masina pe care au lasat-o la Deva. In municipiul Sibiu, au intrat cu o alta masina. Femeia a inchiriat un apartament pentru trei nopti, apoi ea si barbatul au […]…

- O casa nelocuita, aflata peste drum de vila lui Kreiner se afla in atenția polițiștilor. Faptașii sunt suspectați ca ar fi pandit de acolo, timp de cateva zile, inainte de a da atacul.Cum a murit Adrian Kreiner. Ce arata, de fapt, rezultatul autopsieiOmul de afaceri Adrian Kreiner dormea in momentul…

- Mai mult de jumatate din țara este vizata de o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, incepand de joi, de la ora 22.00 și pana sambata, la ora 3.00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de vant sunt județele sau zone din Satu Mare, Maramureș,…

- Politia Romana face 46 de perchezitii in mai multe judete, la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat si obtinerea ilegala de fonduri. Ar fi obtinut ajutoare ilegale, prin intermediul a 23 de firme. Prejudiciul este de peste 4 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, 24 octombrie,…

- Polițiștii și procurorii fac zeci de percheziții, marți dimineața, in București și 13 județe, la un grup care a obținut in ultimii trei ani fonduri publice pe baza unor documente false.Potrivit IGPR, in aceasta dimineața, 24 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Restrictiile de circulatie instituite sambata si duminica, pentru camioane, se vor prelungi cu inca o zi, acestea fiind valabile si luni. De asemenea, vor fi extinse si in alte judete. „Pe langa restrictiile instituite sambata si duminica, respectiv 25 – 26.08.2023, in intervalul orar 11:00…