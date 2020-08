Arest preventiv în cazul pădurarului ucis Arest preventiv in cazul padurarului ucis Foto: facebook.com/guv.ro/photos. Barbatul care în octombrie anul trecut l-ar fi ucis prin împușcare pe padurarul care l-a surprins la furat de lemne într-o padure din Maramureș a fost arestat preventiv în urma unei decizii a Tribunalului București. Procurorii l-au acuzat de crima, tâlharie și uz de arma fara drept. Padurarul ucis avea 30 de ani, lucra de șapte ani la Direcția Silvica Maramureș și era tatal a trei copii.

