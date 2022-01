Judecatorii din Calafat prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui barbat de 34 de ani, din comuna Unirea, cercetat pentru comiterea a patru infractiuni. Potrivit oamenilor legii, barbatul a condus baut si fara permis, a lovit un copil de 13 ani, dupa care a fugit de la locul accidentului. In ultimii ani, incupatul a fost condamnat in alte doua dosare privind infractiuni la regimul rutier. In ambele dosare a primit pedepse cu suspendare. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul a avut loc pe 10 decembrie 2021, in comuna Unirea. „La data de 10 decembrie, cel in cauza ar fi condus…