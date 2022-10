Arest prelungit pentru un cultivator şi un vânzător de canabis Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi barbati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati a inființat o cultura de canabis, iar al doilea inculpat a vandut droguri consumatorilor din Dolj și Olt. Procurorii DIICOT au precizat ca drogurile cultivate de unul dintre inculpati au ajuns la consumatori din Dolj si Olt.„In cauza s-a reținut ca unul dintre cei doi inculpați a inființat și intreținut o cultura de canabis, iar cel de-al doilea inculpat a vandut drogul de risc catre consumatorii de pe raza județelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

