Arest prelungit pentru fostul polițist acuzat de act sexual cu o minoră Judecatorii craioveni au dispus menținerea masurii aresarii preventive fața de un fost polițist. Acesta este acuzat de procurorii DIICOT ca a intretinut relatii sexuale cu o minora de 13 ani. In plus, inculpatul este acuzat și de pornografie infantila. Cercetarile in acest dosar au fost incepute de procurorii DIICOT in octombrie, anul trecut. Anchetatorii au retinut ca, in 2017, pe cand lucra la Secția 5 Poliție Craiova, inculpatul a cunoscut o minora. Pe atunci, minora avea 12 ani si era eleva la o scoala generala din Segarcea. Ulterior, polițistul ar fi intreținut relații sexuale cu minora.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

