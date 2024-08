Arest prelungit pentru doljenii prinşi cu 100 grame de cocaină Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a doi inculpati, membrii ai aceleiasi familii, acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant, in timp ce incercau sa vanda 100 grame de cocaina. Suma ceruta pe droguri a fost de 8.000 de euro. Actiunea de prindere in flagrant a avut loc pe 11 iunie, in comuna Podari, Dolj. Anchetatorii au explicat ca, incepand cu luna aprilie, cei doi inculpati au vandut diverse cantitati de cocaina.„In aceeași zi (11 iunie – n.r.), aceștia au fost prinși in flagrant pe raza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, cererea fratilor Tate de a li se permite sa paraseasca Romania pentru a putea calatori in Uniunea Europeana, decizia instantei fiind definitiva. „Admite contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a doi inculpati, membrii ai aceleiasi familii, acuzati de trafic de droguri de mare risc. Cei doi au fost prinsi in flagrant, pe 11 iunie, in comuna Podari, in timp ce incercau sa vanda 100 grame de cocaina cu 8.000…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) a respins definitiv ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara impotriva sentintei penale pronuntate de Tribunalul Timis in dosarul in care doi medici ai Spitalului…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, ea va putea fi ulterior atacata in recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta sunt asteptati sa pronunte maine, 3 iunie 2024, verdictul in procesul deschis de Tudor Hubati, adjunctul Zonei Libere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta, luni, intr-un comunicat de presa, ca a fost sesizata de Curtea de Apel Galati cu recurs in interesul legii referitor o chestiune de drept pentru care s-a constatat ca in jurisprundenta nu exista un punct de vedere unitar. ”In interpretarea art. 113, alin.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura OUG privind organizarea alegerilor din 9 iunie, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Este vorba despre OUG 21/2024 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor…

- Este vorba despre OUG 21/2024 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024, relateaza Agerpres.Judecatorii de la Instanta suprema au…

- Procurorul Ioan Mureșan, achitat pentru abuz in serviciu, represiune nedreapta și fals intelectual, in așa-zisul dosar „Berbeceanu”, a revenit la DIICOT Alba Iulia, dupa aproape 10 ani de la momentul suspendarii din funcție. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat,…